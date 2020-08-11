Новосибирск, , 12:26 — REGNUM В Новосибирской области за семь месяцев 2020 года зарегистрировано 30 561 преступление. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года темп роста преступности снизился с 8,2% до 4,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что увеличение числа зарегистрированных преступлений отмечается только по Новосибирску (+9,3%), по сельским районам их количество уменьшилось — на 4,1%.

«Такая динамика связана с увеличением выявленных фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания (на 21%), ростом числа краж (на 5,3%) и мошенничеств (на 44,4%)», — отметили в прокуратуре.

Кражи и мошенничества составляют 61,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. Сократилось количество фактов изготовления и сбыта поддельных денег (-69,7%) и хулиганских действий (-39,1%).