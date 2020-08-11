Анадырь, , 10:03 — REGNUM На Чукотке 11 августа нет действующих пожаров. 10 августа в Билибинском районе были потушены два крупных возгорания. Огнём в общем в округе было пройдено более 61 тыс. га.

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Один из потушенных пожаров был в 45 км от села Анюйск и на удалении 173 км от Билибино. Второй действовал в 61 км от села Островное и на удалении 119 км от Билибино, пишет ИА «Чукотка».

Всего на Чукотке было зафиксировано и потушено 87 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 381 535,11 га. За аналогичный период прошлого года было обнаружено 56 лесных пожаров.

Пожарным Чукотки помогали в тушении природных пожаров специалисты из Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за установившегося восточного ветра наблюдается «небольшое задымление» от лесных пожаров в Якутии.