Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярском крае из-за установившегося восточного ветра наблюдается «небольшое задымление» от лесных пожаров, действующих на территории Якутии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар

В Красноярском крае на утро 11 августа действуют 33 лесных пожара на общей площади 2,5 тыс. га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Туруханском, Тюхтетском и Эвенкийском районах. В тушении принимают участие 575 человек, 45 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали шесть пожаров на площади 63,5 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах.

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 11 августа в Якутии тушили 16 лесных пожаров на землях лесного фонда на площади 2805 га. Также в регионе действовало 109 так называемых пожаров-отказников на площади 255 656 га, по которым были прекращены работы по тушению. Их не тушат из соображений экономической нецелесообразности.

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