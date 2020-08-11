Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В Екатеринбурге по неизвестным причинам умер молодой учёный, доктор медицинских наук Михаил Гилёв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета.

32-летний Гилёв стал автором более 175 научных работ, 23 российских патентов на изобретения и двух международных патентов Евразийского сообщества. Погибший был соавтором восьми учебно-методических пособий и трёх монографий.

Причину смерти в университете не называют.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Екатеринбурге скончался известный хирург Юрий Мансуров. Его родственники сообщали, что причина смерти врача — COVID-19.

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