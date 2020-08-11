Тункинский район, Бурятия, , 08:24 — REGNUM Задействованные в поисках пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 воздушные суда провели 91 вылет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданского обороны и ЧС.

По данным МЧС, к настоящему времени с воздуха обследовано более 19 тыс. кв. км территории республики и соседней Иркутской области.

«За прошедшие сутки проведено 6 вылетов 3 бортами Ми-8, обследована территория Окинского района Республики Бурятия и Черемховского района Иркутской области на площади 1740 кв. км», — отметили в агентстве.

В поисках задействованы также два вертолёта МЧС, беспилотник Министерства обороны. Наземные поиски ведут три сводные группы по двум маршрутам.

Напомним, самолёт с шестью людьми на борту пропал 19 июля в ходе облёта Тункинского и Окинского районов Бурятии. Следователи по этому факту возбудили уголовное дело.

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