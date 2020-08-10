Тункинский район, Бурятия, , 11:42 — REGNUM В Бурятии спасатели, военные и добровольцы продолжают поиски пропавшего самолёта Ан-2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, 9 августа обследовано более 1,5 тыс. кв. км на территории нескольких районов Бурятии и Иркутской области.

Три вертолёта Ми-8 совершили шесть вылетов, обследовав около 1480 кв. км. Беспилотник Минобороны РФ за один вылет проверил территорию Черемховского и Усольского районов Иркутской области на площади 72 кв. км.

«Организован поиск 3 сводными группами наземной группировки по 2 маршрутам. Всего задействовано 24 человека. Наземной группировкой обследовано 31 кв. км», — отметили в агентстве.

Как отмечается, всего в поисках задействовано более полусотни человек, а также 8 единиц техники.

Напомним, самолёт с шестью людьми на борту перестал выходить на связь 19 июля, в ходе облёта территории Тункинского района Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, на территории района в связи с этим введён режим ЧС. Возбуждено уголовное дело, поиска взял на особый контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.

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