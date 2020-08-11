Кызыл, , 07:11 — REGNUM В Туве опубликовали новые данные по смертности пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, общее количество летальных исходов составило 124.

Из них непосредственно от COVID-19 скончались 70 человек, 45 из которых были старше 60 лет. Остальные были в возрасте от 38 до 59 лет.

В 54 случаях COVID-19 признано, как сопутствующее заболевание. 36 из них были старше 60 лет, основными причинами смерти которых стали обширный инфаркт головного мозга, обострение сердечно-сосудистой патологии, почек, печени и новообразований.

«Основными причинами 18 случаев смерти лиц от 24 до 59 лет (33,3%) оказались генерализация туберкулеза легких, осложнения травм, обострение сердечно-сосудистой патологии», — отметили в правительстве.

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