Кызыл, , 13:32 — REGNUM В Туве к 10 августа подтверждено ещё 10 летальных исходов от COVID-19. В их числе умер один человек в возрасте от 20 до 29 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в республике достигло 70.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем за сутки выявлено 23 новых случая заражения SARS-CoV-2, из них 19 зарегистрированы в Кызыле. Таким образом, за всё время эпидемии подтверждено почти 6,4 тыс. случаев.

«За последние сутки выписано 36 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 26. За весь период выздоровели 5052 больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в правительстве.

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