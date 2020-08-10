Винница, Украина, , 15:55 — REGNUM Служба безопасности Украины предотвратила незаконную продажу деталей к боевым вертолётам ВСУ. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе ведомства.

По словам представителя пресс-службы, к незаконной торговле запчастями мог иметь отношение бывший руководитель одного из оборонных предприятий Украины, а также бывшие и действующие члены ВСУ.

Всего в Виннице были задержаны четыре человека, которых подозревают в попытке продать иностранцам комплектующие, похищенные со складов украинских воинских частей, сказано в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых нашли авиационные приборы, а также запчасти к бронетехнике, происхождение которых устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ рассказали, что не получали запросы от американских правоохранителей, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского. Напомним, в США Коломойского подозревают в отмывании денег.

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