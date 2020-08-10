Киев, , 12:35 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США не присылало никаких запросов, касающихся украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщил 10 августа представитель пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

Игорь Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Информация о получении каких-то запросов отсутствует», — подчеркнул официальный представитель ведомства.

Он также отметил, что подобные запросы могли поступить в офис генерального прокурора Украины.

Напомним, ранее американские правоохранители обвинили украинских бизнесменов в отмывании денег, полученных преступным путём, а также пообещали добиться ареста их активов на территории США.

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Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Игорь Коломойский отверг обвинения американских чиновников, заявив, что инвестировал в США только честно заработанные деньги.

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