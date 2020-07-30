Тункинский район, Бурятия, , 08:00 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии с 30 июля введён режим чрезвычайной ситуации в связи с поисками пропавшего самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.

Как отмечается, решение принято районным оперативным штабом и Комиссией по чрезвычайным ситуациям республиканского правительства. По словам главы района Ивана Альхеева, в поисках сегодня задействовано 52 человека.

«Это сотрудники МЧС по Бурятии, сотрудники поисково-спасательного отряда, авиалесоохраны, национального парка, администрации района, также задействованы опытные охотники и следопыты, родственники пропавших пилотов», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт пропал 19 июля в ходе облёта Тункинского и Окинского района Бурятии. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

К поискам пропавшего Ан-2 в Бурятии привлекли лесной десант

Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена