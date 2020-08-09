Нью-Дели, , 07:59 — REGNUM Как минимум семь человек погибли, ещё 20 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в центре для больных COVID-19. Об этом 9 августа сообщает телеканал NDTV.

Возгорание произошло в отеле, переоборудованном под центр для лечения пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 в штате Ахра-Прадеш. По данным представителя местных властей Мохаммада Имтиаза, информация о пожаре поступила около пяти утра по местному времени. В результате пожара были полностью уничтожены первый и второй этаж шестиэтажного здания отеля.

На момент пожара в центре находилось около 30 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Из них при пожаре погибли семь человек, ещё 20 человек пострадали. Состояние некоторых пациентов оценивается врачами как критическое.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании больницы в Южной Корее, в результате которого погибли два человека.

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