Токио, , 11:10 — REGNUM Правительство Японии достигло соглашения с британской фармацевтической компанией Astra Zeneca о поставке 120 миллионов доз вакцины против коронавируса, заявил 7 августа министр здравоохранения Японии Кацунобу Като.

В случае удачных испытаний вакцины, поставки в Японию начнутся со следующего года. Ожидается, что к марту от страна уже получит 30 млн доз вакцины.

Вопрос о том, нужна ли будет повторная прививка, пока исследуется разработчиками.

Напомним, производители Pfizer и BioNTech, у которых Япония и США уже закупили вакцины, требуют двух прививок на одного человека.

«Мы хотим как можно скорее заключить окончательный контракт, а также продолжить переговоры с другими разработчиками вакцин», — прокомментировал договор министр Като.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина Astra Zeneca разрабатывается Оксфордским университетом. Производитель планирует начать поставки в другие страны уже в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония закупит 100 млн вакцин у AstraZeneca