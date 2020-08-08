Сеул, , 05:44 — REGNUM В Южной Корее в результате оползня, который был вызван ливневыми дождями, погибли четыре человека и еще один пропал без вести. Об этом 8 августа сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, трагедия произошла в уезде Коксон, расположенном в 400 км к югу от Сеула, вечером 7 августа. Под землёй в результате вызванного сильными дождями оползня оказались пять домов. Всего в ближайшую школу из района инцидента было эвакуировано около 30 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, семь городов и уездов Южной Кореи из-за продолжающихся сильных ливней президентом страны Мун Чжэ Ином были объявлены «особыми зонами стихийного бедствия». В наибольшей степени от стихийного бедствия пострадали город Ансон в провинции Кёнгидо, уезд Чхорвон в провинции Канвондо, уезд Ымсон в провинции Чхунчхон-Пукто, а также города Чхунчжу, Чечхон, Чхонан и Асан.

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