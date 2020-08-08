Москва, , 04:54 — REGNUM Аэромобильный госпиталь МЧС России в ливанской столице Бейруте принял за прошедшие два дня 92 пациентов, включая 12 детей, сообщил глава отдела медслужбы отряда «Центроспас» Алексей Скоробулатов журналистам.

«На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека, в том числе 12 детей», — заявил он.

По словам Скоробулатова, большая часть пациентов поступила с порезами, ушибами и переломами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент России Владимир Путин поручил рассмотреть дальнейшие варианты помощи Ливану в связи со взрывами в Бейруте.

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