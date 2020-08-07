Кожикоде, , 21:05 — REGNUM Видео с места авиакатастрофы в индийском международном аэропорту Каликута публикует 7 августа ANI.

https://twitter.com/ANI/status/1291762564251004928

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт при посадке, которая происходила под сильным дождём, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы, раскололся.

Сильнее всего пострадала передняя часть лайнера: оба пилота погибли. Общее число жертв достигло 16, известно о 123 пострадавших.

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