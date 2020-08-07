Кожикоде, , 20:15 — REGNUM Число погибших в результате жёсткой посадки самолёта в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) достигло 14, сообщает 7 августа Agence France-Presse.

Также сообщается, что 15 человек получили серьёзные травмы, в том числе один из двух пилотов (другой погиб).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о трёх погибших — пилоте и двух пассажирах. Также сообщалось по десятках пострадавших.

По данным авиационных властей Индии, самолёт совершил посадку под проливным дождём. Выехав за пределы взлётно-посадочной полосы, он раскололся на две части.

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