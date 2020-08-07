Волгоград, , 17:45 — REGNUM Двух жителей Саратовской области подозревают в разбое и покушении на убийство 72-летней жительницы Волгоградской области. Злоумышленники забрались в дом к пенсионерке, ограбили её, попытались задушить и включили газовые конфорки, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию 5 августа обратилась жительница города Дубовка. Она рассказала, что к ней пришла пожилая соседка, на которую ночью напали неизвестные. Участковый немедленно отправился в дом к пострадавшей, почувствовал там резкий запах газа и обнаружил, что на газовой плите включены все конфорки. Потерпевшая пояснила следователям, что к ней вечером попросились на ночлег двое мужчин. Она отказала им, незнакомцы ушли, но ночью пробрались в дом и хотели задушить женщину, требуя денег. Злоумышленники забрали два сотовых телефона, кошелёк с 50 рублями и банковские карты, потребовав сообщить пин-коды. Полагая, что пенсионерка умерла, мужчины ушли, предварительно открыв конфорки газовой плиты.

Подозреваемых задержали в Волжском, они успели снять с банковской карты 16 тысяч рублей и арендовать квартиру. Выяснилось, что мужчины приходятся друг другу родными братьями. 41-летний и 40-летний злоумышленники проживают в Саратовской области, откуда уехали, скрываясь от следствия за ранее совершённые кражи. Они сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.