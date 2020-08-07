Казань, , 14:20 — REGNUM В соцсетях появились публикации фотографий и видеоизображений с огромным количеством людей на территории казанского аквапарка «Ривьера». Республиканское управление Роспотребнадзора организовало проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

Она подчеркнула, что такое количество отдыхающих не допустимо в сложившейся эпидситуации. По публикациям видно, что задействован не столько аквапарк, сколько бассейны и места отдыха рядом с ними, отметила Авдонина. Специалисты надзорного ведомства сегодня, 7 августа, выехали на место, ведутся проверки, результаты которых озвучат в ближайшие дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 2 июля провели рейд в общественном транспорте по соблюдению пассажирами масочно-перчаточного режима. За два часа выявили 42 нарушителя.

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