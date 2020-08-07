Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга в ночь на 7 августа под колесами легкового автомобиля погибла молодая женщина. Как стало ясно из записи камеры видеонаблюдения, к трагедии привело, в том числе, грубое нарушение женщиной правил дорожного движения при переходе оживленного в любое время суток Московского шоссе.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 00:02 мск водитель автомобиля Zotye T600 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на женщину, на вид 20−25 лет. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Водитель не скрывался с места происшествия. Начата проверка, обстоятельства ДТП и личность погибшей устанавливаются.

Утром 7 августа в распоряжении СМИ оказались видеозаписи с места трагедии. На кадрах видно, что женщина пересекает Московское шоссе в том месте, где нет пешеходного перехода, а на разделительной полосе размещены блоки-отбойники. Перелезая через них, женщина потеряла равновесие, упала на проезжую часть, не смогла подняться, и через несколько секунд ее переехал автомобиль.

Пользователи интернета предположили, что женщина находилась в состоянии опьянения. Точную причину и виновника ДТП установят правоохранительные органы.