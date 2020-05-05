Набережные Челны, Татария, , 10:09 — REGNUM В Набережных Челнах при пожаре в частном доме в поселке Орловка погибла 56-летняя женщина, сообщают в главном управлении МЧС России по РТ. Сын пострадавшей выбрался из горящего особняка сам по газовой трубе из окна второго этажа. 34-летнюю дочь погибшей спасли прибывшие пожарные с помощью трёхколенной лестницы.

Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном частном доме поступило 4 мая около 23 часов. На улицу Орловскую на локализацию огня прибыли четыре единицы спецтехники и 23 пожарных. В 23:45 пожар потушили, в доме обнаружили тело погибшей женщины. Площадь возгорания составила 188 кв. метров, причины устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при пожаре в садовом доме в Татарии. Возгорание произошло в садовом доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Волжанка». При тушении пожара в доме были обнаружены тела двух погибших.

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