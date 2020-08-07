Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге группу злоумышленников, обокравших в мае 2020 года 90-летнюю женщину, инвалида по зрению, уличили в причастности еще как минимум к 11-ти подобным преступлениям.

Аферисты не гнушались и обычным воровством, но чаще представлялись сотрудниками коммунальных служб, проникали в квартиры пожилых людей под предлогом замены оборудования и забирали у жертв деньги и ценности.

Преступления совершались в отношении пожилых жителей Невского и Красногвардейского районов в период с февраля по конец мая текущего года. В составе преступной группы были двое мужчин и женщина.

«В одном из случаев злоумышленники проникли в квартиру, представившись работниками электроэнергетической компании, и пока хозяйка квартиры отвлеклась, похитили у нее деньги, — рассказали 7 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. — В остальных установленных случаях соучастники обманным путем по отработанной схеме похищали деньги у пенсионеров — представляясь то водопроводчиками, то электриками, якобы меняли оборудование пенсионерам и забирали за свои мнимые услуги деньги».

Общий ущерб от выявленных преступлений составил порядка 300 тысяч рублей.

Двое подозреваемых оставлены под домашним арестом, третий член группы заключена под стражу.

Полиция ведет работу по выявлению всех эпизодов преступной деятельности подозреваемых.