Чебоксары, , 11:20 — REGNUM В Чебоксарах правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели трёхлетнего ребёнка, который выпал из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службах следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуры.

ЧП произошло сегодня утром, 7 августа, в одном из домов по улице Талвира. По данным правоохранителей, ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и скончался на месте происшествия.

«По предварительным данным, ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна», — говорят в следственном управлении.

По данным прокуратуры, предварительно установлено, что ребёнок был в квартире вместе с матерью и бабушкой, которые в момент падения находились в другой комнате. На окнах квартиры установлены москитные сетки.

По данному факту назначены проверочные мероприятия, в том числе опрашиваются очевидцы, проводится осмотр места происшествия.

С начала года в Чувашии зарегистрировано 19 случаев падения детей из окон, в том числе три — смертельных. Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Канаше из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по проспекту Ленина, выпал двухлетний ребенок. Полученные травмы были смертельными.

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Правоохранители призывают родителей быть бдительными и не оставлять ребёнка без присмотра при открытых окнах и ограничить доступ детей к окнам, убрав от подоконников всю мебель. Жителей республики силовики призывают не оставаться в стороне и звонить в случаях, когда они видят, как дети играют на подоконниках с открытыми окнами.