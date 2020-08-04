Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка, который выпал из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 3 августа в Канаше. По данным надзорного ведомства, из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по проспекту Ленина, выпал двухлетний ребенок.

«В результате падения ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет «дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире».

Надзорным ведомством в настоящее время разрабатывается комплекс мер по предупреждению несчастных случаев, в которых гибнут или получают травмы дети.

Правоохранители призывают родителей во избежание несчастных случаев «убедиться, что ребёнок находится под присмотром, когда открываются окна и проветривается помещение».

«Большую опасность представляют москитные сетки: у ребёнка создается иллюзия закрытого окна, он уверенно опирается на нее и в результате может выпасть вместе с сеткой. Установите специальные блокираторы («детские замки») и не оставляйте ребенка, в том числе спящего, одного даже на короткое время. Зачастую из страха или любопытства дети могут выглянуть в окно или с балкона, что может обернуться трагедией», — ранее предупреждали в следственном управлении СКР по Чувашии.