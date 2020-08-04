Чебоксары, 4 августа 2020, 11:31 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка, который выпал из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Трагедия произошла вечером 3 августа в Канаше. По данным надзорного ведомства, из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по проспекту Ленина, выпал двухлетний ребенок.
По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет «дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире».
Надзорным ведомством в настоящее время разрабатывается комплекс мер по предупреждению несчастных случаев, в которых гибнут или получают травмы дети.
Правоохранители призывают родителей во избежание несчастных случаев «убедиться, что ребёнок находится под присмотром, когда открываются окна и проветривается помещение».