Порт-Луи, , 09:27 — REGNUM У юго-восточного побережья Маврикия произошел разлив нефти из судна под панамским флагом, перевозившего нефть и дизельное топливо. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства окружающей среды Маврикия.

Согласно заявлению, судно MV Wakashio подало сигнал о «разливе нефти», и его экипаж был эвакуирован.

«Все особенно пострадавшие районы, включая Рамсарский участок Пуэнт-Д'Эсни и лагуну Блю-Бей, были обнесены боновыми заграждениями», — добавили в министерстве.

Маврикий славится своими кристально чистыми пляжами, а также является крупным экспортером тунца.

Некоторые эксперты уже называют разлив нети у берегов острова стихийным бедствием, чреватым серьезными рисками загрязнения окружающей среды.

Большой сухогруз перевозил 200 тонн дизельного топлива и 3800 тонн сырой нефти.