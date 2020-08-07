Порт-Луи, 7 августа 2020, 09:27 — REGNUM У юго-восточного побережья Маврикия произошел разлив нефти из судна под панамским флагом, перевозившего нефть и дизельное топливо. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства окружающей среды Маврикия.
Согласно заявлению, судно MV Wakashio подало сигнал о «разливе нефти», и его экипаж был эвакуирован.
«Все особенно пострадавшие районы, включая Рамсарский участок Пуэнт-Д'Эсни и лагуну Блю-Бей, были обнесены боновыми заграждениями», — добавили в министерстве.
Маврикий славится своими кристально чистыми пляжами, а также является крупным экспортером тунца.
Некоторые эксперты уже называют разлив нети у берегов острова стихийным бедствием, чреватым серьезными рисками загрязнения окружающей среды.
Большой сухогруз перевозил 200 тонн дизельного топлива и 3800 тонн сырой нефти.