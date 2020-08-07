Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 07:17 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в 6 километрах к юго-западу от города Таллабоа. Глубина залегания очага подземных толчков составила 2 километра. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было.

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