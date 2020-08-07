Владивосток, , 05:21 — REGNUM В Приморье восьмимесячный ребёнок умер после того, как опрокинулся в кипяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Известно, что в Черниговском районе мальчик опрокинулся в кипяток, а родители не обратились за медицинской помощью. Ребёнок умер.

Прокуратура проводит проверку. Ставится вопрос об изъятии из семьи ещё одного ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 августа 11-летний ребёнок погиб на детской площадке в Астрахани. Трагедия произошла по причине ненадлежащего состояния конструкции с металлической лестницей, предназначенной для игр. По данному факту возбуждено уголовное дело.