Астрахань, , 00:12 — REGNUM В Астраханской области по поручению прокурора проинспектируют детские игровые и спортивные площадки, расположенные во дворах многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Специалисты оценят, насколько площадки безопасны «для жизни и здоровья несовершеннолетних», техническое состояние игровых и спортивных зон. Также будет дана оценка работе чиновников «по выявлению и учёту бесхозяйных объектов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации».

ИА REGNUM уже сообщало, что вечером 5 августа 11-летний ребёнок погиб на детской площадке. Трагедия произошла по причине ненадлежащего состояния конструкции с металлической лестницей, предназначенной для игр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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