Якутск, , 04:30 — REGNUM Председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков рассказал о ситуации с лесным пожаром в селе Сватай Среднеколымского района республики. По словам Лепчикова, 7 августа в Сватай из Алеко Кюель на помощь будет переброшена аэромобильная группа спасателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«6 августа на тушении пожара было задействовано 60 человек, три трактора. Используются мотопомпы, пожарные рукава, шанцевые инструменты. Идёт работа по расширению минеральной полосы», — сказал Дмитрий Лепчиков.

Ситуацию может исправить начавшийся вечером 6 августа дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 7 августа тушат 19 лесных пожаров, 12 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 2038,50 га.