Якутск, , 04:09 — REGNUM В Якутии 7 августа тушат 19 лесных пожаров, 12 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 2038,50 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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За сутки в зоне обслуживания ликвидирован один пожар в Чурапчинском районе.

В зоне контроля потушено три возгорания. Было задействовано 819 человек, 66 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях действует 115 пожаров на общей площади 255 953 га. Наблюдение за ними ведётся с использованием космических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Якутии тушили 19 лесных пожаров, девять из них локализованы.