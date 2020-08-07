Лима, , 02:48 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы 6 августа у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 221 километре на юго-восток от города Ики. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов острова Пасхи.

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