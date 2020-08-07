Стокгольм, , 00:37 — REGNUM 4 августа в столице Ливана, прогремел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. 6 августа новостная служба Sveriges Radio со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел (МИДа) Швеции Юлии Эрикссон-Погоржельской сообщила, что властям стало известно о первых пострадавших в результате взрыва гражданах Швеции.

Напомним, что 5 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что здание шведского посольства в столице Ливии повреждено незначительно. Тогда же она отметила, что в ее ведомстве не знают о наличии раненых, пропавших без вести или убитых гражданах Швеции.

Однако 6 августа пресс-секретарь МИДа Швеции Юлия Эрикссон-Погоржельская сделала следующее заявление:

«Нам известно, что несколько шведов получили легкие травмы, и этим людям была оказана медицинская помощь на месте, и в настоящее время у нас нет информации о наличии погибших граждан Швеции».

«Вы можете уточнить, о каком количестве (прим.: пострадавших) идет речь», — спросили журналисты.

«Нет, к сожалению, у меня нет такой информации», — ответила пресс-секретарь.

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