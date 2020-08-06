Гавр, Франция, , 22:39 — REGNUM Четыре заложника освобождены в городе Гавр (Нормандия, Франция) 6 августа, сообщает Военный обозреватель.

Полицейский спецназ Tim McAteer

Захвативший их вооружённый житель города отпустил четверых из шести. Переговоры со злоумышленником продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват заложников произошёл вечером 6 августа. В руках вооружённого мужчины, по некоторым данным, психически больного, оказались люди, находящиеся в отделении банка.

В чём заключаются требования злоумышленника, пока не ясно. Территория места ЧП оцеплена.

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