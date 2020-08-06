Гавр, Франция, 6 августа 2020, 22:39 — REGNUM Четыре заложника освобождены в городе Гавр (Нормандия, Франция) 6 августа, сообщает Военный обозреватель.

Полицейский спецназ
Полицейский спецназ
Tim McAteer

Захвативший их вооружённый житель города отпустил четверых из шести. Переговоры со злоумышленником продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват заложников произошёл вечером 6 августа. В руках вооружённого мужчины, по некоторым данным, психически больного, оказались люди, находящиеся в отделении банка.

В чём заключаются требования злоумышленника, пока не ясно. Территория места ЧП оцеплена.

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