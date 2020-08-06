Обухов, Украина, , 11:45 — REGNUM В Обухове Киевской области продавец киоска получила ранение в результате хаотичной стрельбы. Об этом сообщила 6 августа пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

«Неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта, в pезультате чего была травмирована девушка — продавец из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы», — сказано в сообщении.

Позже у 20-летней потерпевшей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки, отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что стрельба произошла из-за ссоры двух водителей. 33-летнего подозреваемого задержали в Киеве. Полиция изъяла у него пистолет «Форт-12», патроны и разрешительные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП под Обуховом пострадали пять человек. Одного пострадавшего спасателям пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования.

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