Обухов, Украина, 6 августа 2020, 11:45 — REGNUM В Обухове Киевской области продавец киоска получила ранение в результате хаотичной стрельбы. Об этом сообщила 6 августа пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
Позже у 20-летней потерпевшей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки, отметили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что стрельба произошла из-за ссоры двух водителей. 33-летнего подозреваемого задержали в Киеве. Полиция изъяла у него пистолет «Форт-12», патроны и разрешительные документы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП под Обуховом пострадали пять человек. Одного пострадавшего спасателям пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования.
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