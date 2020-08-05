Обухов, Украина, 5 августа 2020, 13:03 — REGNUM В Киевской области недалеко от Обухова столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
При столкновении машин Lexus и KIA пострадали пять человек. Одного потерпевшего спасателям пришлось деблокировать при помощи специального оборудования, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве при столкновении двух легковых автомобилей пострадали семь человек, включая трёх детей.
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