Южно-Сахалинск, , 09:57 — REGNUM На Сахалине в пятницу 7 августа прогнозируются сильные дожди. Спасатели разослали в службы жизнеобеспечения экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По данным Сахалинского управления Росгидромета, очень сильные дожди пройдут в Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском, Макаровском районах и в Южно-Сахалинске. Количество осадков составит 30 и более мм за 12 часов. Порывы ветра будут достигать 20−25 м/с.

На следующий день 8 августа в реках региона ожидаются резкие подъёмы воды — на 0,5−1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области из-за ливней напряженной остаётся гидрологическая обстановка. Из-за возможного ухудшения ситуации на реках спасатели рекомендовали жителям заранее позаботиться о сохранности своего урожая.