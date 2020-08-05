Биробиджан, , 07:33 — REGNUM В Еврейской автономной области из-за ливней напряженной остаётся гидрологическая обстановка. Из-за возможного ухудшения ситуации на реках спасатели рекомендовали жителям заранее позаботиться о сохранности своего урожая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Уровень воды в Амуре находится пока ниже поймы. Прошедшие дожди существенно подняли воду в малых реках региона — Бира, Кирга, Икура. При этом в области ещё прогнозируются осадки.

По прогнозам ситуация на реках будет усложняться. Возможно подтопление дорог местного и областного значения, линий связи, линий электропередачи, сенокосов, полей, населённых пунктов, приусадебных участков, низководных мостов, опор, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

«Гражданам рекомендуется предпринять меры по минимизации ущерба от паводка, своевременно позаботиться о сохранности урожая», — сказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по ЕАО Андрей Щербаков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проливных дождей в Еврейской автономной области ухудшается гидрологическая обстановка. Уровень воды в реках в Биробиджане растёт. Грунтовые воды стали подтапливать огороды.