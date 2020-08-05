Фукусима , Япония, , 05:52 — REGNUM Взрыв в здании ресторана в японском городе Корияма префектуры Фукусима произошел из-за утечки газа из ржавой трубы газопровода на кухне заведения, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По их сведениям, труба, по которой газ поступал в ресторан, проржавела, в результате чего на газопроводе образовалась щель, через которую началась утечка пропана. При этом источники подчеркнули, что утечка была неожиданной, так как в мае и июне заведение газом почти не пользовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в ресторане в японском городе Корияма произошел 30 июля. В результате происшествия погиб один человек, еще 19 получили различные травмы.

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