Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге после сообщения лжеминёров полиция проверяла около 300 магазинов сети «Магнит» и Областную клиническую больницу на наличие опасных веществ и предметов. Об этом 4 августа сообщает издание «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Угроза от злоумышленников поступила днем 3 августа на электронный адрес ФСБ России с электронного адреса в США. В письме сообщалось, что некий Александр «пообещал поднять на воздух петербургские «Магниты».

После чего в 18 районах Северной столицы было осмотрено 273 магазина этой торговой сети.

«Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Кроме того, «бомбу» искали в Областной клинической больнице на проспекте Луначарского. Угроза поступила ближе к концу рабочего дня на электронный адрес учреждения. После проверки помещений опасных предметов также обнаружено не было. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.