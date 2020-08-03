Орел, , 19:25 — REGNUM Заместитель главы администрации Троснянского района Орловской области задержан в рамках уголовного дела о предоставлении некачественного жилья сиротам. Об этом ИА REGNUM 3 августа сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

Ранее в ходе прокурорской проверки выяснилось, что чиновники администрации за счёт средств бюджета, приобрели квартиры, которые не соответствовали требованиям и позже передали их детям-сиротам.

В марте 2020 года по материалам прокурорской проверки СКР возбудил уголовное дело. Сегодня, 3 августа, стало известно о задержании заместителя главы администрации Троснянского района.

В СУ СКР по региону уточнили, что задержанный, по версии следствия, в 2017 году подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных, технических норм. Речь идёт о восьми квартирах.

Также, уточнили в СК, по данному делу в качестве подозреваемой допрошена заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник отдела экономики администрации Троснянского района.