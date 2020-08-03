Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двух новочебоксарцев, которых обвиняют в вымогательстве денег у дальнобойщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстанут 41-летний мужчина и его 26-летний сообщник. По данным правоохранителей, в мае 2020 года они подъехали к парковке складских помещений крупного предприятия города.

«Обнаружив на парковке 10 большегрузных автомашин под управлением граждан Казахстана и Белоруссии, они потребовали от каждого по 2 тыс. рублей под угрозой физической расправы и поджога фур. В целях устрашения и предупреждения о серьезности своих намерений они нанесли одному из водителей телесные повреждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Один из водителей вызвал полицию. Следствие считает, что в момент совершения преступления злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц с применением насилия»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чувашии было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства под угрозой распространения в интернете фотографий интимного характера. Жертвами злоумышленника, как полагает следствие, стали шесть человек.

Подробнее: Шестеро жителей Чувашии стали жертвами шантажа интимными фото