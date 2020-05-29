Чебоксары, , 16:35 — REGNUM В возбуждено уголовное дело по факту вымогательства под угрозой распространения в интернете фотографий интимного характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Разбирательства начались после того, как в полицию обратился 34-летний житель Канаша, рассказавший, что в ходе переписки в соцсети с новой знакомой обменялся с ней фотографиями интимного характера. По данным правоохранителей, после того, как пострадавший прислал свои снимки, девушка попросила 3 тыс. рублей, угрожая прислать откровенные фотографии друзьям мужчины.

Под подозрение попал 20-летний житель Марий Эл. В полиции полагают, что он представлялся вымышленным женским именем, знакомился в соцсети с молодыми людьми и присылал всем потерпевшим фотографии, найденные в интернете. По данным следствия, от противоправных действий пострадали шестеро жителей городов и районов Чувашии в возрасте от 21 до 34 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии жители часто попадаются на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками банков и называют им реквизиты своих банковских карт. При этом мошенники продолжают не только списывать накопления с банковских карт жителей, но и получив доступ к счетам, оформлять на них кредиты. Ранее крупный ущерб нанесён 56-летнему чебоксарцу, который после общения с аферистами лишился 6 млн рублей.

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