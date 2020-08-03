Архангельск, , 10:27 — REGNUM В Архангельске вынесен приговор двум мужчинам, вырубившим деревья в национальном парке.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденные вырубили на территории национального парка «Онежское Поморье» 15 кубометров леса. Ущерб лесному фонду превысил полмиллиона рублей.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление национального парка о возложении обязанности на обвиняемых возместить причиненный Российской Федерации ущерб. Судом обращено взыскание на арестованные в ходе предварительного следствия автомобиль и снегоход, принадлежащие одному из осуждённых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в незаконной рубке на территории заказника был уличен крупный лесозаготовитель.