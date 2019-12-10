Архангельск, , 17:53 — REGNUM В Архангельской области продолжают вырубать уникальную тайгу, несмотря на то, что его территории был присвоен статус заказника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что на территории Двинско-Пинежскго заказника, созданного в октябре текущего года, узнали природоохранные организации.

Как сообщили в WWF России, в сентябре-ноябре 2019 года на территории Горковского участкового лесничества, входящего в состав заказника, были проведены восемь сплошных рубок общей площадью около 150 га. До вступления в силу постановления о создании заказника данный лесной участок находился под защитой от рубок благодаря добровольному мораторному соглашению, заключенному природоохранными организациями и лесопромышленными компаниями в 2018 году.

«WWF России обеспокоен фактом нелегальной рубки на территории Двинско-Пинежского заказника в Архангельской области и призывает все заинтересованные стороны провести расследование, обеспечить эффективный мониторинг сохранности этих лесов в дальнейшем и компенсировать нанесенный урон за счет добровольного сохранения новых участков первозданной тайги, выведенной из промышленного освоения», — заявили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, заказник призван защитить 302 000 га стремительно исчезающей тайги — одного из последних крупных массивов первозданных лесов в Европе. Экологи боролись за создание заказника почти 20 лет. Предлагаемый к созданию заказник изначально охватывал лесной массив на территории Холмогорского, Пинежского, Виноградовского и Верхнетоемского районов Архангельской области общей площадью более 500 тыс. га. Однако перспектива изъятия из хозяйственного оборота значительных по площади лесных земель, которые находились в аренде у лесопользователей, вызвала большой резонанс, но компромисс был найден — площадь заказника составила 300 га.

Как отмечают эксперты WWF, нелегальная рубка на территории заказника могла произойти из-за отсутствия должного контроля за деятельностью подрядчиков.

«WWF России уже призвал все заинтересованные стороны провести расследование и не просто установить причины нарушения, но и принять незамедлительные меры по улучшению государственного контроля за выполнением природоохранного законодательства в части соблюдения режима ООПТ, а также организовать систему независимого мониторинга границ заказника. Более того, в качестве компенсации нанесенного урона необходимо вывести из промышленного освоения дополнительный участок Двинско-Пинежской тайги площадью 1 800 га, примыкающий к границе заказника, — наиболее ценный с экологической точки зрения и наиболее уязвимый в перспективе планируемых рубок в этом районе. Мы приветствуем открытое поведение компании и выражаем надежду на всестороннее расследование инцидента с рубкой в границах заказника, последующее содействие и скорое подписание нового мораторного соглашения», — заявил директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев.