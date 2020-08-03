Норильск, Красноярский край, , 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек. Об этом 3 августа сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

«При проведении ремонтных работ произошло загорание масла в электроцехе на площади 5 кв. метров», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что возгорание не повлияло не технологический процесс ТЭЦ.

«В результате пожара погиб один человек», — также указывается в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в настоящее время возгорание ликвидировано и что к работам по его тушению было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что взрыв на заправочной газовой станции в станице Васюринской Динского района Краснодарского края, который прогремел 31 июля из-за пожара, попал на видео очевидцев происшествия.