Краснодар, , 10:49 — REGNUM Взрыв на заправочной газовой станции в станице Васюринской Динского района Краснодарского края, который прогремел 31 июля из-за пожара, попал на видео очевидцев происшествия. Они размещены на разных каналах в популярном видеохостинге Youtube.

На выложенном в сеть видео запечатлен момент, когда на горящей заправочной станции произошел сильный взрыв.

Также известно, что пожар на заправочной станции около 19:00 мск 31 июля и к 20:02 его удалось локализовать, а к 20:20 — потушить открытое пламя пожара.

Кроме этого, в результате произошедшего пострадали шесть человек, получившие ожоги, и получили повреждение два автомобиля. По предварительной версии причиной взрыва стала вспышка смеси воздуха и газа при контакте с нагретой поверхностью автомобиля или искрой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья.