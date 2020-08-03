Благовещенск, , 08:32 — REGNUM В Амурской области на реке Селемджа спасатели для сдерживания распространения нефтепродуктов выставили боновые заграждения протяженностью 140 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Оперативная группа пытается найти источник загрязнения реки нефтепродуктами.

На место происшествия доставили 200 кг сорбента.

«На участке между технологической дамбой и рекой прорыта траншея для сбора загрязненной воды, подготовлены сорбенты для утилизации нефтепродуктов», — уточнили в ведомстве.

Загрязнение реки не отразится на качестве питьевой воды населения, так как в населённых пунктах отсутствуют водозаборы, снабжение водой осуществляется с помощью скважин.

Как сообщало ИА REGNUM, акваторию Невы загрязнили нефтепродуктами в разных районах Петербурга — от моста Александра Невского до Большеохтинского моста.