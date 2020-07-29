Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Акваторию Невы загрязнили нефтепродуктами в разных районах Петербурга — от моста Александра Невского до Большеохтинского моста. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по природопользованию.

Нева Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, пленка нефтепродуктов обнаружилась на Свердловской набережной в створе улицы Ватутина, а также в районе проспекта Обуховской Обороны.

В мобильную экологическую дежурную службу позвонили несколько петербуржцев и сообщили о нефтеразливах. Проверку провела аварийная служба ГУП «Пиларн». Сециалисты подтвердили факт загрязнения.

Пленку обработали активной пеной, так что теперь нефтеразливы ликвидированы, утверждают чиновники. Нефтепродукты могли попасть в Неву с дорог после дождей, считают специалисты: накануне в Петербург вновь пришли обильные ливни, город затопило, ливневая канализация не справлялась.

«Как только на город обрушиваются ливни и грозы, к нам поступает большое количество обращений от петербуржцев, что свидетельствует о возможном попадании смывов с прилегающих территорий непосредственно в реку», — отмечают в комитете по природопользованию.

Тем не менее специалисты передали информацию в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.