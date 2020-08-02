Москва, , 18:52 — REGNUM В столице Российской Федерации произошла потасовка между полицейскими и бывшими десантниками. Об этом сообщил РИАМО очевидец происшествия.

По словам источника, инцидент произошел 2 августа в Парке Горького. Конфликт начался после того, как сотрудники правоохранительных органов пытались задержать одного из отмечавших профессиональный праздник.

«Его (представителя «голубых беретов») начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии, — сказал источник. — За него вступились все его сотоварищи».

Собеседник агентства добавил, что между полицейскими и бывшими десантниками активной драки не было, а была потасовка.

Отмечается, стражи порядка отпустили задержанного сразу после потасовки.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа глава РФ Владимир Путин поздравил Воздушно-десантные войска с праздником.