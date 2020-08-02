Токио, , 15:26 — REGNUM 31 июля губернатор префектуры Окинава в Японии Дэни Тамаки объявил в префектуре режим чрезвычайного положения в период с 1 по 15 августа.

«Наблюдается всплеск распространения инфекции, и любой ценой необходимо предотвратить крах системы здравоохранения. Мы вводим режим чрезвычайного положения, чтобы вы все знали, что мы находимся на критической стадии» — сказал губернатор на пресс-конференции 31 июля.

Подобную меру собираются применить и в других префектурах Японии.